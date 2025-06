Ustica 45 anni fa la strage Mattarella | Tragedia tra le più oscure e laceranti

Quarantacinque anni fa, il cielo di Ustica si oscurò per sempre, lasciando un dolore aperto e una ferita profonda nella memoria collettiva italiana. La tragedia del DC9, con le sue 81 vittime tra passeggeri ed equipaggio, rappresenta uno dei capitoli più oscuri e laceranti della nostra storia. Un ricordo che ci invita a non dimenticare, a cercare verità e giustizia per quelle anime spezzate.

La strage di 45 anni fa nel cielo di Ustica "ha impresso nella storia della Repubblica un segno doloroso e profondo che non potrà mai essere cancellato. Tutti coloro che erano a bordo di quel DC9, partito da Bologna con destinazione Palermo, vi trovarono la morte. Ottantuno persone tra equipaggio e passeggeri: tanti

