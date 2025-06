Ustica 45 anni fa la strage Mattarella | Tragedia tra le più oscure e laceranti della nostra storia

Sei passati 45 anni da quella tragica notte che ha segnato per sempre il cielo di Ustica, un evento cupo e ancora avvolto nel mistero che scuote la nostra memoria collettiva. Tra dolore e ricerca di verità , il ricordo di chi non tornò più resterà vivo nel cuore della nazione, chiedendo giustizia e chiarezza. La storia ci invita a non dimenticare, affinché simili tragedie non si ripetano mai più.

« La strage di 45 anni or sono nel cielo di Ustica ha impresso nella storia della Repubblica un segno doloroso e profondo che non potrà mai essere cancellato. Tutti coloro che erano a bordo di quel DC9, partito da Bologna con destinazione Palermo, vi trovarono la morte. Ottantuno persone tra equipaggio e passeggeri: tanti i corpi che non fu possibile ritrovare». Lo dichiara il presidente della.

