Ustica 45 anni dopo il monito di Mattarella e La Russa | Ricercare la verità nel rispetto degli italiani

Ustica, 45 anni dopo il tragico incidente, resta un simbolo di mistero e dolore ancora irrisolto. Il volo Itavia, precipitato al largo della Sicilia, ha segnato profondamente la nostra storia, alimentando sospetti e dubbi che non trovano pace. Oggi, con le parole di Mattarella e dei presidenti delle Camere, si riafferma la ferma volontà di cercare la verità nel rispetto degli italiani, affinché giustizia e trasparenza prevalgano su ogni ombra di silenzio. La partenza era solo l’inizio di un percorso di ricostruzione.

Ustica, 45 anni dopo, è ancora una ferita aperta per l'Italia. L'aereo dell'Itavia, un Dc-9, affondò al largo dell'isola siciliana. Si parlò subito di un guasto tecnico ma successivamente prese forma l'idea che fosse avvenuto un vero e proprio scontro nei cieli italiani. Oggi sono intervenuti il presidente Mattarella e i due presidenti delle Camere per ribadire la necessità di arrivare a una verità. Il giallo di Ustica. La partenza era programmata, come da orario della compagnia Itavia, per le 18:15, ma venne posticipata di quasi due ore a causa di una tempesta su Bologna e dell'arrivo in ritardo dell'aeromobile Douglas DC-9-15.

