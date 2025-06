Usa vittoria di Trump sullo Ius Soli

La vittoria di Trump sulla questione dello Ius Soli rappresenta un colpo decisivo nel dibattito sull'immigrazione negli Stati Uniti. La Corte Suprema ha rafforzato il potere dell'amministrazione, limitando l'intervento dei giudici inferiori e segnando un passo importante nella sua strategia di politica migratoria. Trump ha celebrato questa vittoria su Truth, sottolineando come sia stato respinto un principio che lui definisce "bufala". La decisione apre nuove logiche per il futuro delle politiche migratorie americane, lasciando il segno nel panorama globale.

17.55 Vittoria per il presidente degli Stati Uniti sullo Ius soli. La Corte Suprema, infatti, ha limitato il potere dei giudici dei tribunali inferiori di sospendere le decisioni di Trump che, nel primo mese del suo ritorno alla Casa Bianca, ha annullato il diritto di cittadinanza Usa a chi nasce Trump ha esultato su Truth: "Vittoria enorme alla Corte Suprema! Persino la bufala del diritto di cittadinanza per nascita è stata indirettamente colpita" "Hanno salvato la divisione dei poteri, Vittorioa monumentale per Costituzione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

