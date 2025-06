usa vittoria di trump su ius soli corte suprema limita potere dei giudici di tribunali inferiori di sospendere decisioni del tycoon

La recente decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti rappresenta una vittoria significativa per Donald Trump nello scontro sulla politica dello Ius Soli. Con questa sentenza, i giudici di grado inferiore non potranno più sospendere le decisioni presidenziali tramite ingiunzioni universali, rafforzando il potere esecutivo. Un pronunciamento che potrebbe avere ripercussioni durature sul sistema giuridico e sulle future politiche migratorie americane, segnando un importante precedente nel panorama politico e legale degli Stati Uniti.

