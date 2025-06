Usa offrono a Iran diversi incentivi in cambio del ritorno ai negoziati | Attacco israeliano al mercato di Gaza 18 morti

In un quadro di tensioni crescenti, gli Stati Uniti offrono all'Iran incentivi per riprendere i negoziati, mentre il mercato di Gaza piange 18 vittime nell’attacco israeliano. Khamenei, in un messaggio video, dichiara con fermezza: "Trump drammatizza sugli attacchi ai nostri siti nucleari, non ci sottometteremo mai agli Stati Uniti". La complessità di questa crisi si fa sentire a livello globale, lasciando il mondo incerto sul futuro.

Guerra Israele-Iran, ecco come funzionano i bunker che offrono riparo alle persone durante gli attacchi missilistici - In un contesto di tensione crescente tra Israele e Iran, i bunker rappresentano l’ultimo baluardo di sicurezza per migliaia di cittadini.

Negli ultimi giorni si torna a parlare di sicurezza energetica in Italia e in Europa. Le tensioni tra Iran e Israele stanno già facendo salire le preoccupazioni sui prezzi dei combustibili e sulle ricadute economiche. Alcune infrastrutture energetiche sono state dann Vai su Facebook

L’Iran ha fornito missili balistici alla Russia, dicono diversi funzionari europei e statunitensi - Il Post - Diversi funzionari statunitensi e di paesi europei hanno detto a vari giornali internazionali – tra cui il New York Times e il Wall Street Journal – che l’Iran ha fornito missili balistici a ... Riporta ilpost.it