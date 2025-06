Usa il governatore della California ha chiesto danni a Fox News per 787 milioni di dollari

Il governatore della California, Gavin Newsom, ha deciso di combattere le fake news con una mossa decisa: ha intentato una causa da ben 787 milioni di dollari contro Fox News, accusandola di aver diffuso notizie false sulla sua conversazione telefonica con Donald Trump. Una battaglia legale che potrebbe segnare un nuovo capitolo nel contrasto alla disinformazione e nella tutela della reputazione pubblica. La vicenda è destinata a far parlare a lungo e a sollevare importanti questioni sulla responsabilità dei mezzi di comunicazione.

Il governatore della California Gavin Newsom ha intentato una causa per diffamazione contro Fox News, accusando l’emittente di aver diffuso notizie false in merito alla sua conversazione telefonica con Donald Trump, avvenuta all’inizio di giugno, poco prima che il presidente disponesse l’intervento della Guardia Nazionale a Los Angeles. Come riportato dal New York Times, l’azione legale punta a ottenere un risarcimento di almeno 787 milioni di dollari. Gli avvocati del governatore hanno inoltre chiesto che Jesse Watters, autore del servizio, porga pubblicamente le sue scuse in diretta. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Usa, il governatore della California ha chiesto danni a Fox News per 787 milioni di dollari

Dazi, Trump: "L'Ue vuole un incontro per trattare" | Il presidente torna a insultare il governatore della California

Per lo scontro a distanza con Donald Trump nell’ambito delle sommosse di Los Angeles, il governatore della California Gavin Newsom sembra aver assunto il ruolo di capo dell’opposizione. Nella nuova puntata della video rubrica «Oriente Occidente», Federi Vai su Facebook

