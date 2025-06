Usa Corte Suprema autorizza l’ordine di Trump su stop allo Ius Soli

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato il via libera all’ordine di Donald Trump che blocca lo ius soli, il diritto alla cittadinanza per nascita. Con una decisione 6-3, i giudici hanno stabilito che le corti federali inferiori non possono impedire a livello nazionale questa misura, segnando un importante capitolo nella politica migratoria americana. Scopriamo insieme come questa decisione potrebbe influenzare il futuro del Paese e i diritti dei nuovi cittadini.

La Corte Suprema ha dato ragione a Donald Trump, autorizzando l’entrata in vigore in molte parti degli Stati Uniti dell’ordine esecutivo con il quale il presidente ha messo fine al ‘birtright citizenship’, la cittadinanza per diritto di nascita. La Corte ha votato 6-3, dividendosi tra giudici conservatori e progressisti, stabilendo che i giudici federali di grado inferiore non hanno il potere di bloccare a livello nazionale i provvedimenti esecutivi della Casa Bianca. La sentenza ha implicazioni più ampie che il solo stop allo Ius Soli, sul cui merito di costituzionalità i giudici della Corte non sono intervenuti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, Corte Suprema autorizza l’ordine di Trump su stop allo Ius Soli

In questa notizia si parla di: corte - suprema - ordine - autorizza

La Corte suprema Usa blocca l'uso della legge di guerra per i migranti | Trump furioso: "Non vogliono farci cacciare i criminali" - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato l'uso della legge di guerra contro i migranti, scatenando la furia di Trump, che accusa il sistema di non voler consentire l'espulsione dei criminali.

Il presidente Donald Trump ha annunciato su Truth social di aver firmato un nuovo ordine esecutivo per prorogare di 90 giorni il termine previsto per la chiusura di TikTok negli Stati Uniti .“Ho appena firmato l’ordine esecutivo che estende il termine per la chius Vai su Facebook

Niente Ius soli ai migranti, vince Trump: la Corte suprema autorizza il blocco della cittadinanza per diritto di nascita; Vacilla un pilastro d'America. La Corte Suprema limita i giudici: non possono fermare Trump contro lo ius soli; Corte Suprema autorizza il Doge a utilizzare i dati sulla previdenza sociale.

Vacilla un pilastro d'America. La Corte Suprema limita i giudici: non possono fermare Trump contro lo ius soli - La Corte ha tuttavia segnalato che il controverso piano del presidente di porre fine di fatto alla cittadinanza per nascita potrebbe non essere mai applicato. Secondo huffingtonpost.it

Ius soli, la Corte Suprema dà ragione a Trump: l’ordine esecutivo contro la cittadinanza per nascita può entrare in vigore - 3 per limitare il potere dei tribunali federali di bloccare l'ordine esecutivo a livello nazionale ... Segnala ilfattoquotidiano.it