Usa Corte Suprema a favore dei genitori contro libri Lgbtq sì a diritto rimozione figli da lezioni con letture con personaggi gay o trans

In un caso che ha acceso il dibattito su libertà educativa e diritti individuali, la Corte Suprema degli Stati Uniti si è schierata a favore dei genitori contro l'inclusione di libri LGBTQ+ nelle scuole, come Uncle Bobby’s Wedding e Born Ready. Con una decisione che coinvolge diverse confessioni religiose, questa sentenza solleva importanti interrogativi sul bilanciamento tra diritti dei genitori e il diritto all'istruzione inclusiva. La vicenda evidenzia come le divergenze culturali possano influenzare le politiche scolastiche e il futuro dell'educazione.

I genitori, appartenenti a diverse confessioni religiose avevano contestato la presenza in aula di sei libri, tra cui Uncle Bobby's Wedding e Born Ready: The True Story of a Boy Named Penelope La Corte Suprema degli Stati Uniti si è schierata con i genitori cristiani e musulmani del Maryland.

Il 27 giugno 2025, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso una sentenza favorevole a un gruppo di genitori del Maryland che, per motivi religiosi, si opponevano all'uso di libri con personaggi LG