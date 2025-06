Ursula vira a destra e Schlein si infuria Non scontati i voti Pd Ma è isolata

Ursula vira a destra e Schlein si infuria: un’azione che scuote le dinamiche europee. Con 232 voti isolati, il Pd minaccia di non essere più scontato nelle alleanze, puntando i fari su Bruxelles. Elly Schlein, durante il primo incontro con la delegazione italiana, ha lanciato un messaggio chiaro: i nostri voti non sono più automatici. La questione si riduce ora a ritiro e strategia, nel tentativo di ridefinire il ruolo dell’Italia nell’Unione.

Prossima fermata Bruxelles. Per ora è una minaccia, o meglio, una pistola caricata a salve quella che Elly Schlein ha puntato in direzione di Ursula Von der Leyen. Nel suo primo incontro dal vivo dall'inizio della legislatura con la delegazione italiana di eurodeputati dem, la segretaria ha reiterato il messaggio: «Ursula deve capire che i nostri voti non possono essere dati per scontati». Due sostanzialmente i capi di imputazione: il ritiro, da parte della Commissione, del regolamento contro il greenwashing (normativa che il settore moda ha contestato per la vaghezza) e la richiesta di sospensione dell'accordo di cooperazione Ue-Israele. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ursula vira a destra e Schlein si infuria. "Non scontati i voti Pd". Ma è isolata

