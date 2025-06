Urodinamica esperti e specialisti animano il congresso nazionale

Il 49° Congresso Nazionale SIUD si accende di passione e innovazione, con esperti e specialisti pronti a condividere le ultime scoperte in urodinamica. Un evento imperdibile che conferma il ruolo di punto di riferimento nel settore, offrendo approfondimenti all’avanguardia e occasioni di confronto. Domani, in occasione della XX Giornata Nazionale per la prevenzione e la cura dell’incontinenza, si rafforza il nostro impegno verso la salute e il benessere di tutti.

Si apre il 49° Congresso Nazionale SIUD – Società Italiana di Urodinamica, che proseguirà fino a domani. Un appuntamento imprescindibile per i professionisti del settore, che si conferma ancora una volta come un punto di riferimento per l'aggiornamento e il confronto scientifico. Domani è la XX Giornata Nazionale per la prevenzione e la cura dell'incontinenza. La presidenza di questa edizione è affidata al dottor Alessandro Giammò, primario dell'Unità Spinale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, nonché presidente della SIUD. L'evento si svolge al Savoia Hotel Regency in concomitanza con il 23° Congresso dedicato a fisioterapisti, infermieri e ostetriche.

