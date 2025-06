Urgente ci contatti | l’SMS-truffa dell’ASL che inganna e vi ruba i dati

Attenzione: una nuova truffa via SMS sta mettendo a rischio i tuoi dati personali. Finti messaggi, apparentemente inviati dall’ASL, invitano a chiamare per ricevere comunicazioni urgenti, ma si tratta di un raggiro. Non cadere nel tranello! Ricorda che la sicurezza dei tuoi dati è importante: evita di rispondere o cliccare su link sospetti. Per proteggerti, consulta sempre fonti ufficiali e diffondi questa allerta.

Ancora una volta gli SMS si trasformano in strumento di truffa. Questa volta, a ingannare chi li riceve è il fatto che il messaggio sembra arrivare direttamente dall’ASL e invita a richiamare per ricevere una comunicazione urgente. Ma è meglio non farlo. “Contatti con urgenza i nostri uffici socio-sanitari per una comunicazione importante che la riguarda”: è questo il testo dell’SMS che, negli ultimi giorni, ha iniziato a circolare sui telefoni di molti italiani. Il messaggio si presenta come una comunicazione ufficiale da parte di diverse Aziende Sanitarie Locali e i nvita a richiamare un numero con prefisso 895. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - “Urgente, ci contatti”: l’SMS-truffa dell’ASL che inganna (e vi ruba i dati)

