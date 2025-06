Uomo trovato morto nel Lago Ceresio | dramma a pochi metri dalla riva

Un dramma si è consumato questa mattina nel Lago Ceresio, vicino a via Foce a Lugano, quando è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo a pochi metri dalla riva. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha avviato le indagini per chiarire le circostanze di questa tragedia che ha sconvolto la comunità locale. Restate con noi per aggiornamenti e dettagli sulle ultime novità in questa vicenda.

Questa mattina, intorno alle 11.40, è stato segnalato un corpo nelle acque del Lago Ceresio, all'altezza di via Foce a Lugano. Immediatamente sono scattati i soccorsi: sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale e della polizia della città di Lugano.

