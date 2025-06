Uomo trovato carbonizzato in un’auto alle porte di Lecce | potrebbe essere un autista di scuolabus

Un tragico enigma scuote le porte di Lecce, dove un uomo è stato trovato carbonizzato in un'auto incendiata lungo la strada Trepuzzi-Surbo. Potrebbe trattarsi di un autista di scuolabus, ma l'identità e i motivi rimangono avvolti nel mistero. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire questa drammatica vicenda e scoprire cosa si cela dietro questo inquietante episodio.

Il cadavere all’interno di una Fiat Punto incendiata in campagna lungo la strada Trepuzzi - Surbo: indagano i carabinieri. L’auto è intestata a un uomo irreperibile. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Uomo trovato carbonizzato in un’auto alle porte di Lecce: potrebbe essere un autista di scuolabus

