Uomo sequestrato a Tarquinia e minacciato in stile ' Scarface' con una motosega elettrica

Un drammatico episodio scuote Tarquinia: un uomo sequestrato e minacciato con una motosega elettrica in stile Scarface, in un escalation di violenza e intimidazioni. Due uomini sono stati arrestati con l’accusa di estorsione e sequestro, dopo aver usato minacce brutali per ottenere denaro da una conoscente. La città si interroga su questa escalation di crimine e sulla fragilità della sicurezza.

