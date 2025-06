Uomo muore annegato nel lago di Bolsena

Una triste tragedia ha scosso il lago di Bolsena: un uomo di 84 anni, turista austriaco in vacanza, ha perso la vita annegando durante una nuotata. Nonostante i tempestivi soccorsi, ogni tentativo di salvataggio si è rivelato vano. Un dolore profondo che ricorda quanto sia fondamentale rispettare le regole di sicurezza in acqua e vigilare sempre durante le attività acquatiche. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di grande dolore.

Tragedia al lago di Bolsena. Oggi, venerd√¨ 27 giugno, un uomo di 84 anni, cittadino austriaco in vacanza, √® morto mentre faceva il bagno nei pressi di un campeggio. L'allarme √® scattato nel pomeriggio. Inutili i tentativi di soccorso: il personale sanitario, giunto sul posto insieme ai. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: uomo - lago - bolsena - muore

Alto lago, sparatoria e inseguimento sulla Regina: arrestato un uomo - Un pomeriggio di alta tensione si è svolto ieri in Alto Lago, lungo la Regina a Gera Lario, quando una pattuglia della guardia di finanza ha tentato di fermare un'auto sospetta.

CRONACA. Incendio in una casa a Mira, muore una donna di 67 anni CRONACA. Da Venezia a Mestre una camminata per Alberto Trentini CRONACA. Pronto Soccorso... Vai su Facebook

Uomo muore annegato nel lago di Bolsena; Tragedia al lago di Bolsena: muore annegato un uomo di 84 anni; Uomo trovato morto in campagna, bruciato dalle fiamme.

Turista austriaco di 84 anni affoga nel lago di Bolsena - L'uomo si era immerso a poca distanza da un noto campeggio della zona. Secondo roma.repubblica.it

79enne tedesco muore mentre fa il bagno nel Bolsena - Il Messaggero - Un uomo di 79 anni di origine tedesca ha perso la vita mentre stava facendo il bagno. Segnala ilmessaggero.it