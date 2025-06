Uomini e Donne un anno dopo torna a parlare Mario Cusitore | Anche addetto alle pulizie

Intervista rivela l’inedito desiderio di Mario Cusitore di tornare nello studio di Uomini e Donne, alimentando speranze e curiosità tra i fan. Dopo un anno di silenzio, il suo nome continua a risuonare come un’eco nel mondo dello show. Che siano le sue parole o il suo spirito indomito, una cosa è certa: il suo ritorno potrebbe essere imminente e ancora tutto da scoprire.

Nonostante le sue uscite di scena a più riprese, il nome di Mario Cusitore continua a orbitare attorno a Uomini e Donne, quasi fosse un’eco che non vuole spegnersi. L’ex corteggiatore campano, noto soprattutto per la turbolenta frequentazione con Ida Platano, ha rilasciato nelle scorse ore un’intervista al settimanale Mio, in cui si è detto pronto a tornare nel programma, qualora arrivasse una chiamata da Maria De Filippi. E il tono delle sue parole è stato tutto fuorché ironico: “Mi rimetterei in gioco anche come addetto alle pulizie. o come tronista!”, ha affermato senza tentennamenti. Una dichiarazione che, tra il serio e il faceto, conferma quanto l’esperienza nel dating show di Canale 5 abbia segnato Mario a livello umano e televisivo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

