Uomini e Donne Gianmarco e Cristina sono già in crisi

Gianmarco e Cristina, la coppia che aveva conquistato il cuore di molti durante il loro percorso a Uomini e Donne, sembrano già attraversare una difficile turbolenza. A poco più di un mese dalla scelta, fonti vicine al gossip svelano che la loro storia potrebbe essere in crisi, smentendo le apparenze e lasciando i fan in attesa di chiarimenti. Ma cosa sta realmente accadendo tra i due?

Sarebbe già in crisi la storia d’amore fra Gianmarco e Cristina ad appena un mese dalla scelta a Uomini e Donne. Lo svelano alcune fonti secondo cui dopo essere usciti dal programma i due non sarebbero così uniti come lasciano intendere dalle interviste. Gianmarco e Cristina già in crisi dopo Uomini e Donne. A parlare di crisi gli esperti di gossip che hanno rivelato alcune indiscrezioni riguardo la vita della coppia fuori dal programma di Maria De Filippi. Secondo Lorenzo Pugnaloni, ad esempio, Cristina e Gianmarco Steri starebbero insieme solo per convenienza e la loro non sarebbe una storia d’amore vera. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina sono già in crisi

crisi - uomini - donne - gianmarco

