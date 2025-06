Uomini e Donne appello disperato di Mario Cusitore a Maria De Filippi | le sue parole

Mario Cusitore, ex cavaliere di Uomini e Donne, si apre in un’intervista dal tono appassionato, lanciando un appello diretto a Maria De Filippi e svelando dettagli inediti sulla sua esperienza nel programma. Con parole cariche di emozione e un pizzico di rammarico, lancia un messaggio forte e sincero, coinvolgendo i fan e mettendo in discussione le dinamiche che hanno segnato il suo percorso. Ecco perché Mario ha scelto di parlare così apertamente...

Mario Cusitore, volto controverso di Uomini e Donne, ha sfruttato un’intervista al settimanale Mio U&D per lanciare dei forti messaggi. L’ex cavaliere non del trono over ha nascosto il rammarico per come si è concluso il suo percorso all’interno del programma. Poi ha raccontato la sua verità sulla discussa segnalazione che lo coinvolse insieme a Nicole Santinelli, tirando in ballo anche il nome di Maria de Filippi: ecco perchè. Il bacio con Nicole Santinelli: la versione di Mario Cusitore. Tra i momenti più chiacchierati del trono classico vi fu il presunto flirt tra Mario Cusitore e Nicole Santinelli. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, appello disperato di Mario Cusitore a Maria De Filippi: le sue parole

