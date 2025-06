Uno evade dai domiciliari l' altro insulta i carabinieri durante il controllo

Le strade di Genova si animano di eventi sorprendenti e, talvolta, inquietanti. Recenti interventi dei carabinieri hanno portato all’arresto di un 43enne marocchino in evasione dagli arresti domiciliari e alla denuncia di un altro soggetto che ha insultato i militari durante un controllo. La sicurezza cittadina resta una priorità, e gli sforzi delle forze dell’ordine sono fondamentali per mantenere ordine e tranquillità nel cuore del centro storico.

Arresti e denunce da parte dei carabinieri genovesi, impegnati in alcuni controlli sul territorio. Un 43enne originario del Marocco, ai domiciliari, è stato arrestato per evasione dai militari della stazione della Maddalena che lo hanno sorpreso a spasso per il centro storico nonostante la misura. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

