Università San Raffaele Roma | nuova identità visiva per un Ateneo proiettato verso il futuro

L'Università San Raffaele di Roma si rinnova con una nuova identità visiva, simbolo di un futuro all’avanguardia che unisce tradizione e innovazione. Un logo innovativo e dinamico che riflette la missione di accompagnare studenti e ricercatori nel percorso di crescita e scoperta. La rinnovata immagine sottolinea l’impegno dell’Ateneo nel coniugare eccellenza accademica e spirito digitale, proiettando l’università verso nuove frontiere di conoscenza e sviluppo.

L'Università San Raffaele rinnova la propria immagine istituzionale e presenta un logo completamente rivisitato, espressione di un'evoluzione che coniuga tradizione accademica e visione contemporanea. Il nuovo segno grafico interpreta in chiave contemporanea l'identità di un'università digitale, autorevole e in continua evoluzione. Linee essenziali che rappresentano i valori fondanti dell'Ateneo e ne accompagnano la missione: essere al fianco di studenti, ricercatori e professionisti, valorizzando competenze e talento. “Con questa nuova identità visiva, intendiamo esprimere l'anima di un'università, solida e dinamica, in costante dialogo con le trasformazioni della società e del sapere”, dichiara Vilberto Stocchi, Rettore dell'Università San Raffaele Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Università San Raffaele Roma: nuova identità visiva per un Ateneo proiettato verso il futuro

In questa notizia si parla di: università - identità - raffaele - visiva

Giornata contro discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere: l'evento organizzato da Università e Provincia - In occasione della Giornata internazionale contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, il 17 maggio, l'Università di Pisa in collaborazione con la Provincia di Pisa invita a partecipare all'evento ".

Un nuovo logo, una nuova identità visiva, presto in arrivo. #unisanraffaeleroma #newlogo Vai su Facebook

Università San Raffaele Roma, nuova identità visiva.