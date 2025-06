Unisa Campiglia rilancia dopo il primo turno | Basta giochi di potere serve un cambiamento vero

Unisa Campiglia si prepara a rilanciare il suo progetto di rinascita, sottolineando che basta giochi di potere: è ora di un cambiamento autentico. Di seguito, l'intervento del professor Pietro Campiglia, candidato alla carica di Rettore, che analizza i risultati del primo turno e invita a una svolta reale per l’università, lontana da logiche di mero interesse personale. È fondamentale ascoltare e agire: la nostra università merita un futuro diverso.

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del professor Pietro Campiglia, ordinario di Chimica farmaceutica e candidato alla carica di Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, all’indomani del primo turno elettorale. Di seguito il testo integrale. “Nel primo turno delle elezioni per il nuovo Rettore, la realtà ha parlato chiaro: clamorosa bocciatura della attuale governance. Non si tratta di una semplice sconfitta: è un segnale inequivocabile che la comunità universitaria ha detto NO alla continuità di un sistema chiuso, autoreferenziale e distante dai reali bisogni dell’Ateneo. L’ Università degli Studi dí Salerno, di cui mi onoro di essere parte attiva e propositiva, ha bisogno di un nuovo percorso. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Unisa, Campiglia rilancia dopo il primo turno: “Basta giochi di potere, serve un cambiamento vero”

