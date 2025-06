Unirai audizione in Senato sulla riforma della Rai

Il sindacato Unirai, rappresentato dal segretario Francesco Palese, si prepara a un'importante audizione al Senato per discutere della riforma della Rai. L'incontro, che si svolgerà in videoconferenza il 1° luglio 2025 alle 12:40, rappresenta un’occasione cruciale per difendere i diritti dei giornalisti e plasmare il futuro dell’informazione pubblica in Italia. La partecipazione di Unirai sottolinea l'impegno del settore nel garantire trasparenza e qualità nel servizio pubblico.

Francesco Palese, segretario dell'Unirai ROMA – Il sindacato Unirai, liberi giornalisti Rai, è stato convocato per un'audizione presso la 8ÂŞ Commissione del Senato (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 162 e congiunti relativi alla Riforma della Rai. L'audizione si terrĂ in videoconferenza martedì 1° luglio 2025 alle ore 12:40 e vedrĂ la partecipazione del segretario Francesco Palese, che illustrerĂ la posizione del sindacato sui principali nodi legati al futuro del servizio pubblico radiotelevisivo.

