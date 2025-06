Unipol aderisce all’Ops di BPER su Popolare di Sondrio | Scelta strategica

Unipol sceglie di aderire all'ops di BPER sulla Popolare di Sondrio, una mossa strategica che rafforza il suo ruolo nel settore finanziario. Questa decisione del Consiglio di Amministrazione sottolinea un impegno condiviso verso la crescita e l’innovazione, consolidando la propria posizione in un mercato in continua evoluzione. La collaborazione tra grandi player apre nuove opportunità di sviluppo e sinergie future, segnando un passo importante nel panorama bancario e assicurativo italiano.

Il Consiglio di amministrazione di Unipol Assicurazioni ha deliberato l’adesione all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa da BPER Banca sulla totalitĂ delle azioni ordinarie della Banca Popolare di Sondrio. Una decisione attesa che conferma la "condivisione dei razionali. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

