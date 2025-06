Unipol aderisce all’Ops di Bper su Pop Sondrio | via libera dal cda l’offerta prende quota con l’appoggio del primo socio

Unipol rafforza il suo impegno nell’Ops di Bper su Pop Sondrio, ottenendo il via libera dal consiglio di amministrazione. Con il supporto del primo socio, l’offerta prende finalmente quota, consolidando la strategia industriale e blindando la partecipazione sotto il 20%. Dopo un avvio titubante, il colosso assicurativo si schiera a fianco di Bper, dando nuovo slancio a una mossa che potrebbe ridefinire il panorama bancario italiano.

