Unipol aderisce all’Ops di Bper su Pop Sondrio | via libera dal cda l’offerta prende quota con l’appoggio del primo socio

Unipol si prepara a sostenere l’opa di Bper su Pop Sondrio, rafforzando la propria posizione nel settore bancario. Dopo un avvio incerto, l’appoggio del primo socio dà slancio alla proposta, confermando i razionali industriali e blindando la partecipazione sotto il 20%. La manovra promette di ridefinire gli equilibri finanziari, aprendo nuove prospettive per il mercato e per gli investitori italiani.

La compagnia conferma la condivisione dei razionali industriali e blinda la partecipazione in Bper sotto il 20%; l'offerta ora prende slancio dopo un avvio lento Unipol scende in campo a sostegno dell'Ops lanciata da Bper su Banca Popolare di Sondrio. Il consiglio di amministrazione della com.

In questa notizia si parla di: bper - unipol - offerta - prende

Unipol sotto il 20% di Bper. Titolo al top in Borsa - Unipol ha ufficializzato la decisione di mantenere la propria partecipazione in Bper al di sotto del 20%, in risposta all'offerta di scambio lanciata dalla banca emiliana sulla Popolare di Sondrio.

Il colosso assicurativo (socio di entrambe le banche) conferma la fiducia nei piani industriali dell'operazione e punta a mantenere una quota inferiore al 20% in BPER dopo l'offerta

BPS prende atto della scelta di Unipol, ma ribadisce: BPER non riconosce il reale valore; Pop Sondrio, adesione Unipol non influenza CdA: offerta BPER non riconosce reale valore; Il cda di Banca Popolare di Sondrio dopo l’adesione di Unipol all’Ops di Bper Banca: «La nostra posizione non cambia».

Unipol aderisce all’offerta di Bper su Pop Sondrio: “Condividiamo i razionali strategici e industriali” - Unipol, che possiede il 19,8% di Bper e il 19,7% della Popolare di Sondrio, aderisce all'ops della banca emiliana. Riporta msn.com

Ops Bper – Popolare di Sondrio, Unipol aderisce con il suo 19,7%: piena condivisione dei razionali strategici - La compagnia sottolinea gli effetti positivi dell’operazione in termini di convenienza economico- Secondo milanofinanza.it