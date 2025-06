Unione Terre d’Argine | al via le candidature per la nuova Commissione Pari Opportunità

L’Unione Terre d’Argine apre le porte a nuove voci e idee: è iniziato il percorso per la selezione della Commissione Pari Opportunità, un organismo fondamentale per promuovere pari diritti e rispetto tra tutti. Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera invitano cittadini, associazioni e professionisti a candidarsi e contribuire attivamente alla crescita di una comunità più inclusiva e giusta. Se desideri fare la differenza, questa è la tua occasione!

L’Unione delle Terre d’Argine, che riunisce i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, ha pubblicato un avviso per raccogliere candidature e designazioni finalizzate alla costituzione della nuova Commissione Pari Opportunità. La Commissione, organismo con funzioni conoscitive. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

