Unione Italiana Casting Directors protagonista all’Ischia Film Festival 2025

L’Unione Italiana Casting Directors brilla all’Ischia Film Festival 2025, portando alla ribalta il ruolo cruciale del casting nel cinema contemporaneo. Con il supporto dell’International Casting Directors Association, l’U.I.C.D. si distingue come protagonista di un dibattito stimolante e innovativo, evidenziando l’importanza del talento e della professionalità dietro le quinte. Un’occasione unica per valorizzare una figura fondamentale nel settore cinematografico, pronta a fare la differenza anche in futuro.

L’Unione Italiana Casting Directors (U.I.C.D.) sarà protagonista all’ Ischia Film Festival 2025, diretto da Michelangelo Messina, portando al centro del dibattito il valore e la complessità del lavoro di casting nel cinema contemporaneo. Lo farà in collaborazione con l’ International Casting Directors Association (I.C.D.A.), promotrice dell’iniziativa attraverso Donna Morong, membro del board I.C.D.A., che ha invitato ufficialmente l’U.I.C.D. a partecipare. Il programma prevede due panel riservati agli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, che si svolgeranno lunedì 1° luglio nella storica Villa La Colombaia – residenza di Luchino Visconti e oggi sede di eventi culturali – nell’ambito del Casting Symposium dedicato alla formazione delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Unione Italiana Casting Directors (UICD) e International Casting Directors Association (ICDA) insieme all'Ischia Film Festival 2025 per due panel formativi sul lavoro del casting https://rbcasting.com/?p=157159 Vai su X

“Napoli – New York” di Gabriele Salvatores è stato candidato ai Nastri d’Argento 2025 con 4 nomination: Miglior Film Miglior Attore non Protagonista -Pierfrancesco Favino Miglior Casting Director – Francesco Vedovati e Anna Pennella Miglior Sceno Vai su Facebook

