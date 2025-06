Unione Basket 2010 e Pallacanestro Jesi illustrano il progetto alle famiglie Fatta la squadra ora c’è da fare il settore giovanile | Puntiamo alla crescita umana dei nostri ragazzi

Unione Basket 2010 e Pallacanestro Jesi uniscono le forze per creare un settore giovanile all'insegna della crescita umana e sportiva dei nostri giovani talenti. Con entusiasmo e visione, i dirigenti hanno presentato un progetto ambizioso, puntando a formare non solo atleti ma anche cittadini consapevoli e responsabili. Un passo deciso verso il futuro, dove ogni ragazzo potrà scoprire e sviluppare il proprio potenziale in un ambiente stimolante e inclusivo.

A grandi passi verso il futuro. Presentato il progetto per l'organizzazione dei vari gruppi di squadra del neonato settore giovanile congiunto tra Unione Basket 2010 e Pallacanestro Jesi. Davanti a una platea composta da genitori e ragazzi Alberto Lupo Rossini per la Pallacanestro Jesi, Stefano Fava e Lorenzo Pieralisi per la Unione 2010 hanno illustrato i vari progetti toccando punti importanti riguardanti le sedi degli allenamenti (a Jesi salvo estemporanee escursioni nelle palestre limitrofe in caso di indisponibilità delle sedi designate), le quote annuali più possibile contenute, il lancio della campagna, in essere già da qualche giorno ' cresciamo insieme '.

