Ungheria scontro in sordina Budapest-Bruxelles alla vigilia del Pride

Mentre Budapest si prepara al suo atteso Pride di domani, si accende un delicato scontro tra l’Ungheria e le istituzioni europee. Tra tensioni crescenti e appelli alla tolleranza, il clima nel cuore dell’Europa si fa sempre più acceso, preannunciando uno scenario di confronto che va ben oltre la semplice manifestazione. Un equilibrio fragile, che potrebbe segnare nuove sfide per i valori di inclusione e rispetto.

(Adnkronos) – Sale la tensione tra istituzioni europee e governo ungherese alla vigilia del Pride di Budapest, in agenda per domani, sabato 28 giugno. Poco dopo la mezzanotte di oggi, durante la conferenza stampa di chiusura della riunione del Consiglio europeo, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha ribadito il suo appello .

“Un’altra Ungheria è possibile”, alla vigilia del Budapest Pride #Laika sfida Orban con un’opera nel cuore della città https://gay.it/ungheria-laika-sfida-orban-budapest-pride-murale… #gayit via @gayit Vai su X

Alla vigilia della partenza della delegazione torinese per Budapest, ieri sera in sede l’incontro “Italia chiama Ungheria: la comunità LGBTQIA+ di fronte alle destre di Orbán e Meloni”. Un momento di confronto sulla battaglia che ci vede in campo in Italia e Vai su Facebook

