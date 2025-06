Ungheria Orban contro il Pride di Budapest | Evento proibito dalla legge conseguenze per chi parteciperà non sfidatemi

In un contesto di tensione crescente, il premier ungherese Viktor Orban si oppone fermamente al Pride di Budapest, considerato illegale secondo le ultime leggi. Minacciando conseguenze legali per chi parteciperà , Orban punta il dito contro Bruxelles, accusando l’Europa di influenzare l’opposizione ungherese attraverso partiti come Tisza e la Coalizione Democratica. La sfida tra libertà e controllo si fa sempre più calda, lasciando il futuro della manifestazione e dei diritti civili in bilico.

Orban ha anche puntato il dito contro Bruxelles sostenendo che le direttive europee vengono oggi trasmesse in Ungheria attraverso i partiti d’opposizione, Tisza e la Coalizione Democratica Il premier ungherese Viktor Orban ha dichiarato che ci saranno “conseguenze legali” per chi organizzerà . 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ungheria, Orban contro il Pride di Budapest: “Evento proibito dalla legge, conseguenze per chi parteciperà , non sfidatemi”

In questa notizia si parla di: orban - ungheria - conseguenze - pride

Si scalda il clima politico in Ungheria, alla vigilia della manifestazione. Il governo ribadisce: "È vietato, ci saranno conseguenze legali". Vai su X

Alla vigilia della partenza della delegazione torinese per Budapest, ieri sera in sede l’incontro “Italia chiama Ungheria: la comunità LGBTQIA+ di fronte alle destre di Orbán e Meloni”. Un momento di confronto sulla battaglia che ci vede in campo in Italia e Vai su Facebook

