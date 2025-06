Ungheria | anche Benifei Calenda e Scalfarotto al Pride

Il Pride di Budapest si prepara a un momento storico: tra le personalità di rilievo attese ci sono anche Benifei, Calenda e Scalfarotto, simboli di un impegno condiviso per i diritti civili in tutta Europa. Con una presenza così autorevole, la manifestazione promette di essere un punto di svolta nella promozione di uguaglianza e inclusione. Un evento che dimostra come l’Europa stia abbracciando con determinazione la causa LGBTQ+ e i valori di solidarietà e rispetto.

Al Pride di sabato a Budapest è prevista la partecipazione di diverse personalità di spicco nel panorama delle istituzioni europee, tra cui la commissaria Ue per l’Uguaglianza, Hadja Lahbib, nonché Iraxte Garcia Perez, Valerie Hayer e Terry Reintke, rispettivamente i presidenti dei gruppi dei socialisti (S&D), dei liberali (Renew) e dei Vardi al Parlamento europeo.. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Ungheria: anche Benifei, Calenda e Scalfarotto al Pride

