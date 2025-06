Un' estate di musica live con la rassegna Sound escape | appuntamento al Living Bar Bistrot

Preparatevi a lasciarvi trasportare dalle note di talentuosi artisti sotto il cielo estivo: torna "Sound Escape", la rassegna di musica live al Living Bar Bistrot. Un mese di emozioni, convivialità e suoni coinvolgenti, in un contesto all’aperto che fa da cornice perfetta per le vostre serate estive. Non perdete questa occasione unica: l’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati...

Torna per il mese di luglio "Sound escape", il ciclo di concerti live all’aperto del Living Bar Bistrot. Un’occasione unica per vivere l’emozione della musica dal vivo in un’atmosfera rilassata, con ottimo cibo, drink e artisti d’eccezione. L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: musica - sound - escape - living

Continua la rassegna musicale sulla spiaggia con la musica degli Heavy Sound - Continua la rassegna musicale estiva sulla spiaggia del bagno Lupo Trauma Locale, con un appuntamento imperdibile domenica 1 giugno alle 18.

Dal 5 al 7 giugno, Torre Velasca si è tinta di #RedPassion con “The Red View” di @campari.it. Un evento esclusivo che ha unito Milano, design e musica in una cornice unica. Tra ospiti d’eccezione, cocktail signature e DJ set coinvolgenti, ogni momento ha ra Vai su Facebook

Jazz dal vivo al Living Bar Bistrot con la rassegna Sound Escape; Jazz, blues e dj set al Living Bar Bistrot di Modena; Al Living bar Bistrot blues al femminile, jazz e un omaggio a Pino Daniele con la rassegna Sound Escape.

Hear Living Dead Girl Channel In This Moment, Avril Lavigne on New Song "Escape" - Revolver Magazine - roaring "Escape," the latest single off the band's upcoming 11- revolvermag.com scrive

BIG Something Announces 'Escape From The Living Room' Free Concert Livestream Series - Live For Live Music - band concert streams set to take place on a weekly basis beginning on Friday, July 31st. Lo riporta liveforlivemusic.com