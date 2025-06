Un’altra guerra salva Netanyahu

Un’altra guerra salva Netanyahu. L’attacco americano ai siti nucleari di Fordow, Natanz ed Esfahan, avvenuto nella notte fra il 21 e il 22 giugno scorso, ha cambiato ogni scenario. Se nell’incertezza dei giorni precedenti avevamo ipotizzato uno scenario classico, ora dobbiamo riconoscere che si tratta di un’operazione complessa che potrebbe ridefinire gli equilibri geopolitici del Medio Oriente, lasciando il mondo in attesa di sviluppi imprevedibili e decisivi.

L’attacco americano ai siti nucleari di Fordow, Natanz ed Esfahan, avvenuto nella notte fra il 21 e il 22 giugno scorso, ha cambiato ogni scenario. Se nell’incertezza dei giorni precedenti, quando non erano ancora chiare le intenzioni del presidente americano, avevamo ipotizzato lo scenario classico, ossia l’ennesimo fronte di guerra aperto da Netanyahu per prolungare la propria carriera politica, ora non possiamo che prendere atto del disegno globale portato avanti insieme a Trump. Tutti uguali? Torneremo a breve sulle divisioni all’interno dell’universo trumpiano. È interessante ora dare un’occhiata a ciò che sta accadendo nella magmatica galassia israeliana. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Un’altra guerra salva Netanyahu

In questa notizia si parla di: guerra - netanyahu - altra - salva

Netanyahu messo alle corde minaccia la guerra infinita - Negli ultimi giorni, la situazione in Israele si è fatta tesa e complessa, con Netanyahu in difficoltà.

Netanyahu, la guerra per poter sopravvivere. Da Gaza al Libano, fino all’Iran: la strategia del premier per salvare la poltrona DI GIANNI ROSINI La mano appoggiata sul Muro del Pianto, indosso i colori d’Israele, lo Stato che ha promesso di proteggere fino all Vai su Facebook

Israele e la guerra: «Ci servono altre due settimane». E Netanyahu è pronto ad andare avanti da solo; Non passa la sfiducia, Netanyahu si salva. E accelera i piani sull'Iran; Israele conferma: “Armiamo una milizia palestinese contro Hamas”.

Un’altra guerra salva Netanyahu - Trump e Netanyahu: due leader in crisi che puntano sulla guerra per salvare se stessi, anche a costo di infastidire non poco il versante isolazionista (Bannon) dell’universo conservatore. tpi.it scrive

Guerra Israele-Iran, Netanyahu: “Abbiamo ottenuto una vittoria storica” - "Abbiamo rimosso due minacce esistenziali immediate: la minaccia di distruzione da parte di bombe nucleari e la minaccia di distruzione da parte di 20. Secondo tg24.sky.it