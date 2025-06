Una Voce per Padre Pio in prima serata su Rai 1 il 28 giugno

Preparati a riscoprire la potenza della fede e della devozione con “Una Voce per Padre Pio”. Torna in Prima Serata su Rai 1, sabato 28 giugno alle 21.35, da Pietrelcina, una serata dedicata alle storie che hanno segnato generazioni e alla spiritualità di uno dei santi più amati d’Italia. Condotta da Mara Venier, questa edizione promette emozioni e riflessioni profonde, perché in fondo, la fede è un viaggio che merita di essere condiviso.

PIETRALCINA – Torna in onda su Rai 1 in prima serata “Una Voce per Padre Pio”, il programma che celebra ventisei anni di storie ed esperienze di devozione e fede. La trasmissione, condotta da Mara Venier, andrà in onda sabato 28 giugno alle 21.35 da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (BN) (verrà riproposta in replica il 13 luglio nel pomeriggio). L’edizione 2025 di “Una Voce per Padre Pio”, un programma nato da un’idea di Enzo Palumbo, riunirà grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo: Al Bano; Anna Oxa; Marco Masini; Orietta Berti e Fuckyourclique; Settembre; Patty Pravo; Sal Da Vinci, Serena Brancale; Ivana Spagna; Drupi; Simone Grande. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Una Voce per Padre Pio” in prima serata su Rai 1 il 28 giugno

In questa notizia si parla di: voce - padre - prima - serata

A Pietrelcina torna ‘Una Voce per Padre Pio’: tra gli ospiti Sal Da Vinci, Settembre, Brancale e Berti - Torna a Pietrelcina, il cuore pulsante di spiritualità e cultura, “Una Voce per Padre Pio”, l’evento amatissimo che unisce musica, fede e impegno sociale.

Sempre in prima linea per la pace! L’Arcivescovo, padre Franco Moscone, voce coraggiosa e instancabile, sarà a Brindisi il 25 giugno per ribadire ancora una volta e con forza il suo NO alla guerra. Il suo impegno è un richiamo al cuore dei cristiani e del mo Vai su Facebook

Pietrelcina – ‘Una voce per Padre Pio’, domani le registrazioni: a condurre ancora Mara Venier; CON IL CUORE, PADRE FORTUNATO «DA ASSISI UN’UNICA VOCE: PACE, DIALOGO, SOLIDARIETÀ»; Una Voce per Padre Pio 2024, stasera in tv: cantanti, ospiti, scaletta.

“Una Voce per Padre Pio” in prima serata su Rai 1 il 28 giugno - Torna in onda su Rai 1 in prima serata "Una Voce per Padre Pio", il programma che celebra ventisei anni di storie ed esperienze di devozione ... Lo riporta lopinionista.it

Una Voce per Padre Pio torna con Mara Venier - Sabato 28 giugno in prima serata su Rai1 musica e solidarietà con Al Bano, Orietta Berti, Anna Oxa, Serena Brancale. Da davidemaggio.it