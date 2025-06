Una sola sede per i medici di due Comuni

A mio avviso, una sola sede per i medici di due Comuni rappresenta una soluzione innovativa e strategica per ottimizzare risorse e offrire un servizio sanitario più efficiente. La collaborazione tra Veduggio con Colzano e Renate potrà diventare un esempio virtuoso di integrazione territoriale, riducendo sprechi e migliorando l’assistenza ai cittadini. È il momento di pensare in grande e agire con lungimiranza per il bene comune.

Evitare sprechi e organizzare un servizio sanitario efficiente. Gianni Trezzi (in foto), dirigente scolastico al liceo Parini di Seregno, in qualità di residente a Veduggio con Colzano ha deciso di scrivere al sindaco Luigi Dittonghi. Allo stesso tempo ha inviato la lettera anche a Claudio Zoia, sindaco di Renate, perché la convinzione di Trezzi è che la sinergia tra i due Comuni sia necessaria per affrontare il problema in modo efficace. "A mio parere – evidenzia Trezzi – la soluzione più sensata è quella di prevedere un punto unico dove realizzare gli ambulatori di entrambi i comuni. Ritengo che lo spazio più idoneo sia l’edificio comunale che già accoglie gli studi dei medici a Renate in via Roma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una sola sede per i medici di due Comuni

In questa notizia si parla di: comuni - sola - sede - medici

Chiese vietate ai morti, in Alta Val Seriana 20 Comuni e una sola casa funeraria - In un territorio così esteso e variegato come l’Alta Val Seriana, una questione insolita emerge: sono vietate le chiese ai morti in ben 20 comuni, lasciando un’unica casa funeraria a Fino del Monte.

Riapertura del Forte Belvedere Dal 24 giugno, in occasione della #Festa di #San #Giovanni, riapre al pubblico il complesso monumentale. Forte Belvedere riapre non più come sola sede di mostre temporanee, ma come luogo vivo della città, capace di attrar Vai su Facebook

Una sola sede per i medici di due Comuni; Carenza di medici di base, un paradosso italiano; Nelle zone di mare aprono le postazioni di Guardia Medica Turistica: si cercano medici per il periodo estivo.

Una sola sede per i medici di due Comuni - Gianni Trezzi (in foto), dirigente scolastico al liceo Parini di Seregno, ... ilgiorno.it scrive

Una sola guardia medica per tre comuni dell’Agrigentino e non è solo colpa della carenza di medici - La Sicilia - Una sola guardia medica per tre comuni: lo ha deciso l’Asp di Agrigento, che per mancanza di medici disponibili (ma anche per risparmiare sui costi di gestione) è stata costretta a ... Si legge su lasicilia.it