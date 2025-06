Una serata di musica e condivisione | Madonnella si ritrova per la ' cena di quartiere'

Preparati a vivere un’atmosfera unica nel cuore di Madonnella: il 3 luglio alle 20, torna la Cena di Quartiere, un evento che unisce musica, convivialità e condivisione tra amici e vicini. Promossa da Madonnella Republic e patrocinata dal Municipio 1, questa serata è l’occasione perfetta per rafforzare i legami e celebrare l’estate insieme. Non mancare a questa tradizione imperdibile nel cuore della nostra comunità!

Torna anche quest'anno l'appuntamento più atteso dell'estate nel cuore di Madonnella: la Cena di Quartiere, promossa da Madonnella Republic, con il patrocinio del Municipio 1 e il sostegno dei partner locali. Una serata - in programma il prossimo 3 luglio, alle ore 20, sul piazzale della.

“Cena di Quartiere” a Madonnella: una serata di condivisione, musica e riflessione sul ruolo della donna - di stare insieme e riflettere sul ruolo fondamentale delle donne nella nostra società. Un evento che unisce gusto, musica e impegno, trasformando il quartiere in un palcoscenico di solidarietà e crescita.

