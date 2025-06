Una sede per le emergenze Nuovo centro operativo della Protezione civile | Più rapidi e coordinati

Nel cuore di Montignoso nasce il nuovo centro operativo della Protezione Civile, un punto di riferimento fondamentale per la gestione tempestiva delle emergenze. Con un investimento di 100mila euro, questa struttura all’avanguardia garantisce interventi rapidi e coordinati, rafforzando la sicurezza del territorio e rispondendo con prontezza alle sfide più difficili. Una realizzazione concreta che mette al centro cittadini e comunità , assicurando un futuro più sicuro per tutti.

Nel cuore di Montignoso, la nuova sede del Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile è diventata realtà . Inaugurata alla presenza del presidente della Regione, Eugenio Giani, del sindaco Gianni Lorenzetti, del prefetto Guido Aprea e dell'assessora regionale Monia Monni, la struttura non è un simbolo, ma uno strumento concreto, operativo, pensato per affrontare in modo rapido e coordinato le emergenze. Un investimento da 100mila euro, finanziato per tre quarti dalla Regione, che si inserisce in una rete di presidi che stanno sorgendo in tutta la Toscana per rispondere a un territorio sempre più fragile.