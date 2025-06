Una sciarpa della Roma lanciata dai fedeli mette in crisi la sicurezza del Papa

Una semplice sciarpa della Roma, lanciata tra i fedeli, ha rischiato di mettere in crisi la sicurezza del Papa, creando un siparietto che poteva trasformarsi in una situazione pericolosa. Un gesto forse esagerato, ma che evidenzia come anche la passione sportiva possa, in alcuni momenti, sfiorare il limite della sicurezza. Questa tradizione, inaugurata da Papa Francesco, continua a unire fede e passione, testimoniando quanto le piccole azioni possano avere un impatto inatteso.

Un siparietto forse un pochino esagerato poteva diventare una situazione potenzialmente pericolosa per l'incolumità del pontefice e di alcuni fedeli accorsi a salutarlo La tradizione è stata inaugurata da Papa Francesco, da buon argentino appassionato di calcio e tifoso del San Lorenzo, non mancava mai di ricordare la sua squadra del cuore di quando era giovane. Nel segno di quella continuità, tra Bergoglio e il nuovo Pontefice, Papa Leone XIV, si può inserire anche la passione per lo sport e per il pallone in particolare, anzi subito nella Capitale qualcuno ha provato, da buon americano e vista le proprietà a stelle e strisce che si sono succedute, ad affibbiaglieli un ipotetica, passione per la Roma.

