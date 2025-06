Una salita sulla Ghirlandina alla scoperta della città romana

una salita sulla Ghirlandina alla scoperta della città romana. Un viaggio affascinante tra pietre millenarie, storie nascoste e tracce di un passato antico che si cela tra le mura di questa maestosa torre. Domani alle 19, non perdere l’occasione di esplorare il cuore nascosto di Modena e scoprire come la nostra storia si intreccia con le sue pietre più preziose. La visita – ti aspetta per svelare i segreti di Mutina.

Una torre, ventuno tipi di pietra, ventimila blocchi e oltre duemila anni di storia. Questa è la Ghirlandina che domani nel tardo pomeriggio, alle 19, apre le porte a una visita guidata tematica speciale, intitolata ’La Torre prima della Torre. La città romana tra le pietre della Ghirlandina’: sarà un’occasione preziosa per scoprire come la torre simbolo di Modena nasconda, tra le sue mura, le fondamenta della città romana di Mutina. La visita – riservata a un massimo di 25 partecipanti – è su prenotazione tramite il sito di Visitmodena. Il ritrovo è fissato per le 18.45 presso la biglietteria della Ghirlandina, in via Lanfranco, dove sarà possibile acquistare il biglietto d’ingresso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una salita sulla Ghirlandina alla scoperta della città romana

