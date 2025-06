Domani, 28 giugno, si svelerà una nuova rete di sentieri ispirata al Giubileo 2025, intitolata “In cammino con Maria”. Un percorso emozionante che attraversa cinque tappe simboliche, come i misteri del Rosario, tra chiese, oratori e un santuario, unendo fede e natura. Un cammino che invita a riflettere e affidare il proprio viaggio alla Madre Celeste. Un’occasione unica per vivere un’esperienza spirituale e comunitaria indimenticabile.

Domani, 28 giugno, verrà presentata la nuova rete sentieristica nella Valle del Pelago 'In cammino con Maria' appositamente realizzata in occasione del Giubileo 2025. "Cinque tappe, come i cinque misteri del Santo Rosario: due chiese parrocchiali, due oratori ed un santuario – dice il parroco di Pievepelago don Marek Kolbuch – e, col cuore rivolto alla nostra Madre Celeste, a Lei affidiamo il Cammino della nostra Vita! Grazie ai volontari della parrocchia e dell'associazione 'Ad Ovest del Cimone', ha preso forma questo percorso a piedi proprio quest'anno in cui il nostro santuario di Monticello è chiesa giubilare".