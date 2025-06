Una misteriosa palla di fuoco attraversa il cielo e poi si schianta al suolo | Forti boati uditi da tanti testimoni Le incredibili immagini

Un bagliore improvviso ha attraversato il cielo del sud-est degli Stati Uniti, lasciando dietro di sé un'impressionante scia infuocata e boati fragorosi. Testimoni increduli hanno osservato questa misteriosa palla di fuoco volare a grande velocità prima di schiantarsi violentemente al suolo, suscitando l’attenzione di autorità e cittadini. Cosa si cela dietro questa scena tanto affascinante quanto inquietante? Le risposte potrebbero cambiare le nostre prospettive sull’universo.

Nelle scorse ore, nel sud est degli Stati Uniti, dalla Georgia alla Carolina del Sud fino al Tennessee, un misterioso oggetto fiammeggiante è stato visto sfrecciare nel cielo lasciando una scia di gas di scarico per poi piombare rovinosamente al suolo. Le autorità di polizia, quelle scientifiche e meteorologiche, si sono subito messe al lavoro per saziare la curiosità di centinaia e centinaia di cittadini che hanno letteralmente inondato il web con l’immagine di questa palla di fuoco che sfrecciava nel cielo azzurro. Bill Cooke, responsabile dell’ufficio M eteoroid Environments della NASA presso il Marshall Space Flight Center dell’agenzia a Huntsville, in Alabama, ha affermato che si è trattato di un meteorite dal diametro di circa un metro, pesante più di una tonnellata che ha viaggiato nell’atmosfera terrestre a 30. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

