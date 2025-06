Una folla commossa saluta il piccolo Michael | In ogni tuo gesto c' era una scintilla video

Una folla commossa riempie la cappella bianca della Domus Funeraria Remondina, testimoniando l’amore e il dolore per Michael Consolandi, il piccolo che ci ha lasciato troppo presto. In ogni gesto e in ogni sorriso, c’era una scintilla di vita e di speranza, un ricordo che resterà vivo nei cuori di tutti. Qualcuno...

La cappella bianchissima della Domus Funeraria Remondina non riesce a contenere tutte le persone accorse questa mattina per salutare un'ultima volta Michael Consolandi, il bimbo deceduto domenica scorsa dopo essere caduto nella piscina dell'Acqua Park "Tintarella di luna" di Castrezzato. Qualcuno. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

