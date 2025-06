una cronista di razza sapeva dare voce alle persone più umili, cavalcando la notizia con competenza e senso di giustizia. Sempre un passo avanti, con il piglio deciso di chi conosceva il valore della verità. Donatella Francesconi (nella foto con l’ex direttore del Tirreno Roberto Bernabò), nostra collega del Tirreno, è deceduta ieri all’età di 63 anni all’ospedale Versilia, dove era ricoverata da alcuni giorni. Fino a che le forze l’hanno sorretta, Donatella non ha mancato di difendere con passione il suo mesti

Sempre un passo avanti. Col piglio e la decisione di una cronista di razza. Donatella Francesconi (nella foto con l’ex direttore del Tirreno Roberto Bernabò), nostra collega del Tirreno, è deceduta ieri all’età di 63 anni all’ospedale Versilia dove era ricoverata da alcuni giorni per l’aggravarsi di una malattia contro la quale con grande dignità aveva combattuto negli ultimi tempi. Fino a che le forze l’hanno sorretta, Donatella non ha mancato di far sentire la sua voce, libera e indipendente. Quando aveva una notizia in mano, andava a fondo senza guardare in faccia a nessuno, creandosi antipatie e inimicizie. 🔗 Leggi su Lanazione.it