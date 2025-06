Una classica diventata sostenibile Sfida nata da un’idea di tre amici Alla riscoperta di una rotta antica

Una sfida nata dall’antica passione per il mare e la vela, trasformata in un progetto sostenibile che unisce tradizione e innovazione. Tre amici, Angelo, Nicola e Filippo, hanno riscoperto una rotta storica, dando vita a una regata che celebra il rispetto per l’ambiente e il valore delle radici marittime italiane. La Viareggio Bastia Viareggio a vela si sta affermando come esempio di impegno e passione condivisa: una sfida che guarda al futuro, mantenendo viva la memoria del passato.

"La Viareggio Bastia Viareggio a vela è nata nel 2021 da un'idea di tre amici, Angelo Mario Moratti, Nicola Minardi e Filippo Terzani –è Muzio Scacciati che parla quale direttore sportivo del Club Nautico Versilia – e furono loro che proposero il progetto della regata ad Alessandro Meciani, quale assessore al turismo dell'amministrazione comunale, che riportò subito l'idea al nostro presidente Roberto Brunetti. Dopo un minuto Roberto chiamò il sottoscritto e mi chiese di fare la V-B-V l'anno dopo. Detto e fatto!". Raccontata così può sembrare tutto facile, ma gli addetti ai lavori del Club Nautico non si scoraggiano mai, anzi.

