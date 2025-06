Una centralina per misurare l’aria in città

Legnano si prepara a diventare protagonista di una importante campagna di monitoraggio ambientale promossa da ARPA, che mira a valutare la qualità dell’aria cittadina. Dalla prossima settimana, una centralina mobile sarà installata in piazza Mercato per un mese, con ulteriori rilevamenti durante l’inverno. Un’iniziativa fondamentale per garantire un ambiente più sano e informare i cittadini sui livelli di inquinamento, perché conoscere è il primo passo verso un futuro migliore.

