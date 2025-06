Un weekend di passione adrenalina e sport con il Rally di Roma Capitale 2025

Preparatevi a vivere un weekend di pura adrenalina, passione e sport con il Rally di Roma Capitale 2025! La tredicesima edizione si presenta rivoluzionaria, con un percorso innovativo e un format tutto nuovo che promette emozioni indimenticabili. L'evento, valido per il FIA European Rally Championship e il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, sta per riscrivere un capitolo epico del motorsport italiano. Non perde mai di vista il traguardo: la sfida più emozionante sta per cominciare!

Il Rally di Roma Capitale 2025 si prepara la sua tredicesima edizione annunciando un format rinnovato e un percorso che segna una svolta rispetto alle ultime edizioni. L’evento, valido per il FIA European Rally Championship (FIA ERC), per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR Sparco). 🔗 Leggi su Romatoday.it

Annullata la presentazione del Rally di Roma Capitale in ricordo di Matteo Doretto - superficiale. Il mondo del rally e della passione si fermano in rispetto di Matteo Doretto, un giovane talento che ci lascia troppo presto.

Translate post*[IL RALLY SOSTENIBILE]* Il Rally di Roma Capitale, dal 4 al 6 luglio, unisce adrenalina e sostenibilità . Tra competizione e responsabilità ambientale, la manifestazione invita tutti a partecipare, dimostrando che si può correre rispettando l'ambi Vai su X

RALLY DEL GARGANO CON PODIO PER FERDINANDI-MENNONI Cinquantasei anni di esistenza, di cui ben 25 già dedicati alla passione per le corse. Albino Ferdinandi si accompagna ormai da cinque stagioni con la Scuderia RO Racing ed anche nel 202 Vai su Facebook

Presentato il Rally di Roma Capitale 2022 - Davanti al Colosseo, il monumento per antonomasia che rappresenta Roma nel mondo, il Rally di Roma Capitale celebrerà idealmente questi primi 10 anni fatti di passione, di successi e di corse. Da rally.it

