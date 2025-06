Un uomo si masturbava guardandomi la rabbia di Irene Maiorino de L’amica geniale

Un episodio inquietante e sconvolgente ha colpito Irene Maiorino, nota per il suo ruolo in "L’amica geniale". Mentre tornava a casa, un uomo le ha rivolto uno sguardo disturbante e inappropriato, trasformandosi in una scena di molestia che evidenzia un problema sociale ancora troppo presente. Una testimonianza che invita alla riflessione e all’azione contro ogni forma di molestia e violenza.

“Ieri dopo cena, tornando a casa, mi fermo a mandare dei messaggi e mi sento guardare. Un ragazzo ben vestito, fermo tra due macchine mi fissa. Gli ho chiesto cosa stava guardando, poi abbasso lo sguardo e vedo che si stava masturbando fissandomi il sedere, la faccia “. Comincia così lo sfogo di Irene Maiorino, attrice nota al pubblico per il ruolo di Lila nell’ultima stagione de L’amica geniale, che l’altro giorno è stata vittima di un brutto episodio di molestie quando, nel quartiere del Pigneto a Roma, un giovane uomo si è masturbato davanti a lei. L’attrice ha ripreso la scena in un video pubblicato poi nelle storie Instagram, ora non più visibili. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - “Un uomo si masturbava guardandomi” la rabbia di Irene Maiorino de L’amica geniale

