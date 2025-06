Un tuffo nel mondo degli scooter | a Rovereto torna la manifestazione Vespereto

Preparati a vivere un’esperienza unica nel mondo degli scooter: torna Vespereto, l’evento che entusiasma appassionati e curiosi di tutte le età. Dopo il grande successo delle passate edizioni, questa nuova fase promette innovazioni, emozioni e tanta adrenalina. L’appuntamento è per sabato 5 luglio 2025 al Parco Multiverso di Rovereto sulla Secchia (Via IV Novembre 102), dove ti aspetta un’occasione imperdibile per scoprire nuove tendenze e condividere la passione per gli scooter.

Dopo il successo delle edizioni precedenti, "Vespereto" si prepara a tornare con una nuova edizione che si preannuncia ancora più ambiziosa e coinvolgente. L'appuntamento è fissato per sabato 5 luglio 2025, presso il Parco Multiverso di Rovereto sulla Secchia (Via IV Novembre 102).

