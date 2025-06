Un tocco poi tutti i muscoli intorpiditi | una ragazza racconta l' incubo delle siringhe al festival musicale

Un semplice tocco si trasforma in un incubo: i muscoli si intorpidiscono, e lo sconcerto cresce mentre una puntura emerge sulla pelle di Manon, una giovane di 22 anni. La ragazza ha condiviso la sua angosciante esperienza durante la Fête de la Musique, un festival che avrebbe dovuto essere un momento di gioia. La paura si insinua, lasciando un segno indelebile in un ricordo inquietante che merita di essere raccontato.

Un leggero tocco, poi i muscoli che iniziano a intorpidirsi, e la paura nel notare il segno di una puntura che compare sulla propria pelle. Una ragazza di 22 anni, Manon, ha raccontato la terribile esperienza vissuta durante la Fête de la musique, un festival musicale avvenuto lo scorso fine. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: tocco - muscoli - ragazza - festival

Donne punte con le siringhe durante il festival, 145 denunce. Cos'è il needle spiking: «Un tocco, poi i muscol.

"Un tocco, poi tutti i muscoli intorpiditi": una ragazza racconta l'incubo delle siringhe al festival musicale - Una delle 145 persone che hanno sporto denuncia dopo l'attacco simultaneo avvenuto durante la Festa della Musica in Francia, ha raccontato in un video postato su TikTok la terribile esperienza: "Non p ... Da europa.today.it

Donne punte con le siringhe durante il festival, 145 le denunce. Cos'è il needle spiking: «Un tocco, poi i muscoli intorpiditi» - Sono state 145 le donne che hanno denunciato di aver subito «punture» da parte di sconosciuti durante la Festa della Musica, nella notte fra ... msn.com scrive